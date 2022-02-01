Конькобежец Захаров уверен, что сборная России сможет достойно выступить в командной гонке

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная России по конькобежному спорту на Олимпиаде в Пекине располагает шестью спортсменами, которые могут показать хороший результат в командной гонке, и сможет достойно выступить в этой дисциплине. Такое мнение высказал во вторник журналистам двукратный бронзовый призер чемпионатов мира в командной гонке Руслан Захаров.

"У нас хорошая, здоровая обстановка. Мы еще раз убедились, что в нашей команде четыре сильных спортсмена и трое любых могут достойно, быстро пробежать командную гонку. И на случай вынужденных, экстренных замен у нас есть Данила Семериков и Егор Юнин, которые также тренируются вместе с нами. И если я правильно понимаю, по правилам МОК можно будет провести замену в случае, если кто-то из нашей четверки будет иметь положительный тест [на коронавирус]. Так что у нас шесть человек, это две командные гонки, из них одну команду мы уж точно сделаем, и уверен, что достойно выступим", - сказал он.

Спортсмен добавил, что считает график соревнований на Олимпийских играх близким к идеальному, поскольку он подразумевает выступление на одной из дистанций, а затем несколько дней отдыха.

"Единственное, самая сложная дистанция, на которую отбирается всего лишь 12 человек, - это 10 000 м, и наша сборная завоевала две лицензии, - продолжил Захаров. - Мы должны были с Александром Румянцевым представлять нашу страну, но через два дня после дистанции - самый главный старт в командной гонке. Поэтому думаю, что придется сделать приоритет в сторону командной гонки. Чуть-чуть обидно, потому что на прошлом чемпионате мира я был пятым на 10 000 м, соответственно шанс побороться за медали тоже есть. Поэтому на одной чаше весов 10 000 м, на другой - командная гонка, уже ближе к делу нужно будет принять решение, бежать обе дистанции или только одну, потому что это физически сложно".

Он также отметил, что будет считать свое выступление на Играх успешным, если после возвращения домой сможет сказать семье, что сделал на соревнованиях все возможное.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Конькобежцы разыграют 14 комплектов наград.