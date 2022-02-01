Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Российская команда по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в Олимпийских играх. Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 12:20 по местному времени (7:20 мск).

В понедельник пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что тесты всех фигуристов олимпийской сборной, находившихся на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, в женском одиночном катании - Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, в парном катании - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Ранее из состава по причине заражения коронавирусом был выведен Михаил Коляда, его заменил Семененко.

Ранее из состава по причине заражения коронавирусом был выведен Михаил Коляда, его заменил Семененко. Степанова и Букин вылетят в Пекин позднее из Москвы.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.