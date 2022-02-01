Конькобежец Румянцев назвал Олимпийскую деревню самым безопасным местом в мире

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийская деревня в Пекине сейчас является самым безопасным местом в мире в период борьбы с коронавирусом. Такое мнение ТАСС высказал конькобежец Александр Румянцев.

Зимние Олимпийские игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля.

"У нас это уже четвертая-пятая тренировка, в плане адаптации все хорошо, мы привыкли ко времени еще в Иркутске, прилетели сюда и никакого дискомфорта не возникло, - сказал Румянцев. - Привыкаем ко льду: он вроде и жестковатый, и в то же время есть скольжение. Чуть-чуть пропускаешь и идут резкие провалы по скорости, по крайней мере, на длине. Катишься-катишься, где-то не дожал в повороте, и скорость сразу провалилась, но это настройка, мы привыкнем к этому до 6-го числа".

Все участники Олимпиады, включая спортсменов и журналистов, сдают ПЦР-тесты ежедневно. "Это как утренний моцион. Вышли, сдали их, пошли на завтрак - дискомфорта нет, и самое главное, что берут не из носа, как было в аэропорту. Тогда было болезненно, так как брали глубоко, а тут только мазок из горла", - вспомнил Румянцев.

"Больше напрягает носить маску на улице, но мы понимаем, что это необходимо для безопасности, поскольку ты это делаешь для себя, чтобы не заразить коллег. Думаю, что сейчас Олимпийская деревня - это самое безопасное место в мире, потому что надо видеть, как там все прибирается, чистится, обрабатывается на улицах. Самое главное, что следят строго за ношением масок - чуть приспустил ее, и уже указывают на это", - добавил спортсмен.

По словам конькобежца, в Олимпийской деревне многолюдно, несмотря на строгие ограничения. "В деревню народ подъезжает каждый день. Бывает, что на обеде не видишь места, где присесть можно. Пока, вроде, по конькобежному цеху ковид не проехался, и главное, чтобы победители выявлялись в здоровой конкуренции", - отметил Румянцев.