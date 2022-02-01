Российские бобслеисты и скелетонисты проведут первые тренировки на трассе Пекина 2 февраля

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Сборные России по бобслею и скелетону планируют провести первые после прибытия в Пекин тренировочные спуски на олимпийской трассе 2 февраля. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе команд.

Российские бобслеисты и скелетонисты прилетели в Пекин из Москвы утром 1 февраля.

"Первые наши тренировки запланированы на 2 февраля, - сказал старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов. - Это дополнительные заезды, которые дали нам организаторы. Необходимость в них возникла в связи с тем, что мы на тренировочной неделе в октябре здесь катались совершенно в другую погоду, поэтому международная федерация организовала эти заезды".

Дополнительные тренировки у скелетонистов также пройдут 5 и 6 февраля (у женщин и мужчин соответственно). Первые официальные тренировки запланированы на 7 февраля.

"Первые тренировки бобслеистов на олимпийской трассе назначены на 2 февраля, и мы точно будем принимать в них участие, - сказал старший тренер бобслейной сборной России Павел Щегловский. - 3 февраля нам также будет предоставлена возможность совершить спуски. 10 февраля состоится первая официальная тренировка, в которой примут участие мужские экипажи бобов-двоек и женщины, выступающие в монобобах. С 4 по 9 февраля нам придется тренироваться в зале Олимпийской деревни".

Обладатели первых олимпийских медалей в скелетоне определятся 11 февраля (у мужчин), в бобслее - 14 февраля (в женском монобобе).

Состав на Пекин

В состав олимпийской команды России по бобслею вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, выступавшие в этом сезоне на Кубке мира. В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступят Надежда Сергеева и Анастасия Макарова, в монобобе - Сергеева. В заявку также включены разгоняющие Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин, запасной Александр Ефимов. У женщин разгоняющими будут Юлия Беломестных и Елена Мамедова, запасная Юлия Егошенко.

Как сообщила ранее ТАСС президент Федерации бобслея России Елена Аникина, часть бобслеистов вследствие проблем, возникших из-за коронавируса, может вылететь в столицу Китая позже. Так, разгоняющие Пушкарев и Кондратенко в середине прошлой недели рассказали ТАСС, что их тесты на коронавирус дали положительный результат.

В окончательный состав олимпийской сборной России по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Ранее включенные в команду Никита Трегубов и Владислав Семенов лишились права выступить в Пекине из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус.