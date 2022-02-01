Даты проведения молодежного чемпионата мира по хоккею объявят после Олимпиады

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новые даты проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года будут объявлены после Олимпийских игр в Пекине. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Турнир стартовал 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире, однако после положительных ковид-тестов в сборных США, Канады и России и присуждении им технических поражений IIHF объявила об отмене соревнований.

"Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут", - сказал Тардиф.