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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Даты проведения молодежного чемпионата мира по хоккею объявят после Олимпиады

Турнир пройдет летом в Канаде

ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Новые даты проведения молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года будут объявлены после Олимпийских игр в Пекине. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Турнир стартовал 26 декабря в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире, однако после положительных ковид-тестов в сборных США, Канады и России и присуждении им технических поражений IIHF объявила об отмене соревнований.

"Молодежный чемпионат мира пройдет летом в канадской провинции Альберта. О датах мы объявим после Олимпиады. Игры будут", - сказал Тардиф.

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Тардиф, Люк
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