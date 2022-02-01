Ордец прокомментировал интерес европейских топ-клубов к футболисту "Динамо" Захаряну

ТАСС, 1 февраля. Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян должен продолжать прогрессировать как футболист, а не думать об интересе со стороны ведущих европейских клубов. Такое мнение высказал одноклубник Захаряна защитник Иван Ордец, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экпресс".

"Понятно, что у Арсена огромный талант и потенциал. Но их еще нужно правильно раскрыть. По факту парень пока ничего не достиг. Да, пару раз сыграл за сборную, но нужно постоянно прогрессировать дальше, чтобы говорить о таких трансферах", - сказал Ордец.

Ордец также выразил надежду, чтобы Захарян не зацикливался на интересе ведущих клубов из Европы, поскольку это может помешать в столь юном возрасте. "Надеюсь, он об этом [интересе ведущих клубов Европы] не думает. В его возрасте такие вещи реально мешают - голова может кругом пойти!"

Захаряну 18 лет, в текущем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 17 матчей, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач. Также спортсмен получил премию "Первая пятерка" по итогам 2021 года, которая вручается лучшему молодому футболисту года в РПЛ.