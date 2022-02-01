Пресс-центр для журналистов вне олимпийского "пузыря" открылся в Пекине

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Пресс-центр для журналистов, работающих вне "пузыря" Олимпийских игр в Пекине, официально открылся во вторник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки все олимпийские объекты - спортивные площадки, медиацентр, Олимпийские деревни - расположены внутри так называемого пузыря. Выйти за его пределы невозможно, как и попасть внутрь. Внутри "пузыря" функционирует главный медиацентр для прибывших из-за рубежа журналистов.

Пресс-центр для журналистов за пределами системы замкнутого цикла создан для тех представителей СМИ, которые живут и работают в Пекине на постоянной основе, но будут освещать связанные с Олимпиадой события вне "пузыря".

Как сказал во вторник на пресс-конференции глава оргкомитета медиацентра Сюй Хэцзянь, в нем будут работать свыше 1,7 тыс. китайских и иностранных журналистов из 432 медиа. "В том числе 1 251 китайский журналист из 279 СМИ материкового Китая, 453 иностранных журналиста из 130 зарубежных медиа и 66 корреспондентов из 23 медиаорганизаций Гонконга, Макао и Тайваня", - пояснил он.

Пресс-центр расположился в отеле Beijing International Hotel в центре китайской столицы. Для того, чтобы попасть внутрь, нужно предоставить аккредитацию, "зеленый" код здоровья, сделанный в течение 48 часов ПЦР-тест, а также пройти проверку безопасности. Внутри центра расположены конференц-залы, зоны работы и отдыха для журналистов, зона кофе-брейка, посвященная Олимпийским играм фотовыставка, а также экспозиция фото о Китае, магазин сувенирной продукции с олимпийской символикой и многое другое. Кроме того, в центре организована специальная творческая зона - здесь журналисты могут попробовать свои силы в росписи тарелок, каллиграфии и в других направлениях.

На территории центра организован пункт ПЦР-тестирования, где журналисты могут бесплатно сделать тест, предоставив аккредитацию.