Петиция Ягудина в поддержку российских спортсменов собрала более 20 тыс. подписей

ТАСС, 1 февраля. Петиция олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина с призывом разрешить российским спортсменам использовать национальную символику на Играх в Пекине собрала более 20 тыс. подписей. Петиция опубликована на платформе change.org.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

"На мой взгляд, наши спортсмены уже настрадались, - говорится в обращении Ягудина. - Мне не хочется углубляться в политическую подоплеку, ведь дело спортсмена - просто стремиться к победе и показывать лучшее, что в тебе есть, но мне кажется, что прошло уже достаточно времени, чтобы нашим ребятам разрешили выступать под символикой своей родины. И я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт. На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости".

"Хочу выразить благодарность Международному олимпийскому комитету, который, несмотря на огромное давление, принимает наших спортсменов, пусть и без флага. Мы хотим справедливости и равенства на зимней Олимпиаде в Пекине и на дальнейших соревнованиях. Мы хотим, чтобы все допинговые скандалы, если таковые случались, рассматривались единообразно. Ведь, как мы видим, в случае с представительницей бразильской сборной по волейболу или украинской триатлонисткой были предприняты исключительно точечные меры пресечения участия спортсменов, попавшихся на допинге, и это безусловно разумно", - добавляется в сообщении.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.