Черчесов верит, что сборная России по мини-футболу выиграет у грузин на чемпионате Европы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская сборная по мини-футболу способна добиться победы в четвертьфинале чемпионата Европы против команды Грузии. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России по футболу, ныне возглавляющий венгерский "Ференцварош" Станислав Черчесов, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Российская команда одержала три победы на чемпионате Европы над командами Словакии, Хорватии и Польши и заняла первое место в группе С. В четвертьфинале россияне сыграют против сборной Грузии, которая стала второй в группе D. Встреча состоится 1 февраля и начнется в 19:00 мск.

"Следил по возможности за выступлением нашей команды - на групповом этапе мы выглядели уверенно и по игре, и по итоговым результатам, - сказал Черчесов. - Но плей-офф - это уже другой турнир. Цена ошибки выше, возрастает фактор волнения, ответственности за каждое действие. Я хорошо знаком с главным тренером Сергеем Скоровичем, с руководителями Ассоциации мини-футбола - это максималисты, которые трезво оценивают ситуацию, имеют большой опыт. Уверен, команде будет передан нужный настрой".

"Сейчас та стадия турнира, когда регалии неважны. Каждый может выдать свой лучший матч здесь и сейчас, и также у каждого может что-то не получиться. Играют две команды, имеющие равные шансы на успех. Желаю удачи нашим парням, верю, что они добьются успеха", - добавил Черчесов.

Сборная России является чемпионом Европы по мини-футболу 1999 года и входит в число трех команд, участвовавших во всех европейских первенствах. Помимо российской команды во всех турнирах участвовали сборные Италии и Испании. Россияне пять раз занимали второе место, трижды - третье.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля.