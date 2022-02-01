Каминский считает, что биатлон является самым популярным зимним видом спорта в России

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Биатлон является самым популярным зимним видом спорта в России. Такое мнение журналистам высказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Сейчас биатлонисты сборной России находятся в Китае, где готовятся к стартующим 4 февраля Олимпийским играм.

"Почему сейчас такое внимание к биатлону? Есть подъем в результатах, и на сегодня биатлон из зимних видов спорта, наверное, является самым популярным", - сказал Каминский.

Российские биатлонисты в нынешнем сезоне завоевали 15 наград на этапах Кубка мира, последний раз подобные результаты они показывали шесть лет назад.