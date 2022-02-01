Биатлонный тренер Каминский назвал фантастическим теннисный матч Медведева с Надалем

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Финал Australian Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем получился фантастическим. Такое мнение журналистам высказал старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский.

Матч между Медведевым и Надалем прошел в воскресенье. Российский теннисист выиграл первые два сета, но после проиграл три и упустил чемпионский титул. Встреча длилась 5 часов 24 минуты.

"Я следил за теннисом, болел за Медведева, - сказал Каминский. - Матч был фантастическим, и мне как тренеру было многое интересно. У Надаля надо поучиться вытаскивать себя за волосы, что называется".

Сейчас российская команда по биатлону находятся в Китае, где готовятся к стартующим 4 февраля Олимпийским играм.