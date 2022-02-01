Каминский рассказал, как биатлонная команда поздравила Логинова с днем рождения на Играх

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Российская команда по биатлону поздравила чемпиона мира Александра Логинова с днем рождения, однако в условиях антиковидных ограничений на Олимпиаде в Пекине полноценно отметить событие не получилось. Об этом журналистам рассказал старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский.

Логинову 31 января исполнилось 30 лет.

"Поскольку мы разделены, то ребята его поздравили лично, а мы - по телефону, - сказал Каминский. - Сегодня на тренировке мы встретились, еще раз его поздравили. К сожалению, отметить не получается - боимся, с ребятами стараемся лишний раз не контактировать. Вы сами видите, какая ситуация".

Тренеры российской команды живут в гостинице, в то время как спортсмены - в Олимпийской деревне. Вместе с ними живет только один представитель тренерского штаба - Сергей Башкиров.

1 февраля в Китае отпраздновали Новый год по лунному календарю. "Нам в гостинице принесли подарки - картины с местными пейзажами", - рассказал Каминский.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.