Российские фигуристы заселились в Олимпийскую деревню и сдали тесты на коронавирус

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Представители сборной России по фигурному катанию заселились в Олимпийскую деревню в Пекине, в настоящее время команда ждет результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Российские фигуристы прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх во вторник, спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 12:20 по местному времени (7:20 мск). Александра Степанова и Иван Букин прилетят в Пекин чуть позже рейсом из Москвы.

"Мы добрались, все хорошо, - рассказал Горшков. - Спортсмены, врачи и массажисты сборной расселились в Олимпийской деревне, сдали тесты на коронавирус. Ждем результатов".

В понедельник пресс-служба федерации сообщила, что тесты всех фигуристов олимпийской сборной, находившихся на сборе в Красноярске, дали отрицательный результат.