Чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре перенесли на 2024 год

ТАСС, 1 февраля. Международная федерация плавания (FINA) объявила о переносе чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре на январь 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изначально турнир должен был пройти в 2023 году. Однако FINA перенесла чемпионат мира 2022 года в японской Фукуоке на 2023 год в связи с обстоятельствами, связанными с коронавирусом.

"Учитывая текущую ситуацию с пандемией и меры, принимаемые в настоящее время в Японии, FINA и ключевые заинтересованные стороны организационного комитета чемпионата мира в Японии договорились перенести 19-й чемпионат мира по водным видам спорта на 14-30 июля 2023 года. Поэтому 20-й чемпионат мира в Катаре теперь состоится в январе 2024 года. Эти решения были приняты в интересах всех участников", - сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

Прошлый чемпионат мира по водным видам спорта прошел в 2019 году в Кванджу (Южная Корея). Чемпионат мира 2025 года пройдет в Казани.