Старт волонтерской программы чемпионата мира по волейболу в России будет дан 21 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Старт волонтерской программы мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года, который пройдет в России, назначен на 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

В подготовке мероприятий турнира примут участие более 3 500 волонтеров по 18 функциональным направлениям - от работы со зрителями до обеспечения сервисов для СМИ и лингвистических услуг. Кандидату в волонтеры должно исполниться 18 лет на момент начала соревнований, ему необходимо знать английский язык и уметь работать в команде.

Ключевым этапом подготовки волонтеров к чемпионату является общее обучение, которое начнется в июне-июле 2022 года, функциональное и объектовое обучение - в августе 2022 года. Все волонтеры будут застрахованы начиная с первого дня смены, также предусмотрено питание во время смен на спортивных объектах, а для некоторых категорий волонтеров, иностранных и иногородних, - проживание.

Заявки от кандидатов в волонтеры принимаются с 21 февраля в специальном разделе на сайте оргкомитета - volley2022.ru/volunteers.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове, Красноярске. Формат турнира предусматривает два групповых этапа и "Финал шести" в Москве.