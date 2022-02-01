Женская сборная России по биатлону провела тренировку в неполном составе на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Женская сборная России по биатлону в неполном составе провела тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из Национального центра биатлона в Чжанцзякоу.

В тренировке приняли участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич. Валерия Васнецова, которая переносит коронавирус в бессимптомной форме, была помещена на карантин. Она пропустит Олимпиаду, вместо нее выступит Евгения Буртасова.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.