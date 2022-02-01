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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонистка Резцова рассказала, что сильно замерзла во время тренировки на Олимпиаде

Ранее на сильный холод посетовал старший тренер мужской сборной Юрий Каминский

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Кристина Резцова сильно замерзла во время тренировки на Олимпийских играх в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.

Во вторник российская команда провела очередную тренировку в Национальном центре биатлона в Чжанцзякоу, где в последние дни установилась морозная погода.

"Очень холодно, ни ног, ни рук не чувствую", - сказала Резцова после тренировки.

Прежде на сильный холод посетовал старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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