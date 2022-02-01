Конькобежец Кулижников назвал свою форму средней, но еще есть время ее набрать

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Кулижников назвал средними свои текущие физические кондиции, однако выразил уверенность, что до старта олимпийского турнира еще есть время набрать нужную форму. Об этом он рассказал во вторник журналистам.

"Средне пока, не те кондиции, но еще есть время набрать их. Будем стараться дойти до своего уровня. [До старта] можно набрать еще. Если все получится, то можно вообще "стрельнуть" хорошенько", - сказал он.

Кулижников не завоевал путевку на дистанции 500 м, на которой является рекордсменом мира. "Она у меня не идет в этом сезоне. Были моменты, из-за чего это все, - продолжил спортсмен. - После Олимпиады я полечусь, все сделаю и надеюсь, что вернусь к этому соревнованию. Она придет, она у меня сидит где-то глубоко в ногах, но пока не могу раскрыться никак".

Кулижникову 27 лет, он является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, пятикратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира 2015 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Конькобежцы разыграют 14 комплектов наград.