У российских бобслеистов и скелетонистов не выявили коронавирус по прилете в Пекин

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус российских бобслеистов и скелетонистов по прилете в Пекин на Олимпийские игры показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Команда России по бобслею и скелетону прилетела в столицу Китая утром 1 февраля, после чего сразу прошла тестирование на коронавирус.

"Все тесты на коронавирус, сданные спортсменами и тренерами в аэропорту, оказались отрицательными", - сказала Аникина.

В состав олимпийской команды России по бобслею вошли пилоты Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов, выступавшие в этом сезоне на Кубке мира. В соревнованиях женских бобов-двоек в Пекине выступят Надежда Сергеева и Анастасия Макарова, в монобобе - Сергеева. В заявку также включены разгоняющие Михаил Мордасов, Павел Травкин, Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Алексей Лаптев и Дмитрий Лопин, запасной - Александр Ефимов. У женщин разгоняющими будут Юлия Беломестных и Елена Мамедова, запасная - Юлия Егошенко.

Как сообщила ранее ТАСС Аникина, часть бобслеистов вследствие проблем, возникших из-за коронавируса, может вылететь в столицу Китая позже. Разгоняющие Пушкарев и Кондратенко в середине прошлой недели рассказали ТАСС, что их тесты на коронавирус дали положительный результат.

В окончательный состав олимпийской сборной России по скелетону вошли Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова, Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов. Ранее включенные в команду Никита Трегубов и Владислав Семенов лишились права выступить в Пекине из-за недостаточного количества отрицательных тестов на коронавирус.