Конькобежец Кулижников заявил, что не представляет, как можно заразиться ковидом в Пекине

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Сложно представить, как можно заразиться коронавирусом на Олимпиаде в Пекине при соблюдении противоэпидемических мер. Такое мнение высказал во вторник журналистам российский конькобежец Павел Кулижников.

Спортсмен отметил, что не нервничает, сдавая ежедневные ПЦР-тесты. "От нас ничего не зависит. Нервничать просто так? Мы все время в масках, каждый день ПЦР. Я не представляю, как тут можно заболеть", - пояснил Кулижников.

Он добавил, что учитывая строгие меры, территория проведения Игр сейчас кажется самым безопасным местом.

Однако Кулижников считает ненужным соревноваться в защитных масках - в Пекине некоторые конькобежцы и фигуристы из других команд выходят на тренировку в специальных респираторах. "Если заставят - хорошо, но зачем? Это уже бред какой-то. Некоторые у нас катаются в масках всю тренировку. Если им удобно - хорошо", - добавил он.

Кулижникову 27 лет, он является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, пятикратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира 2015 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Конькобежцы разыграют 14 комплектов наград.