В сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина не выявили коронавирус по прилете в Пекин

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус представителей сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина по прилете в Пекин на Олимпийские игры дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Евгений Плехов.

Мужская и женская команды по прыжкам на лыжах прибыли в Китай во вторник утром.

"Все тесты отрицательные, с завтрашнего дня готовы приступить к тренировкам", - сообщил Плехов.

В состав олимпийской команды входят Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Михаил Назаров, Ирина Аввакумов, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.