{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

В сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина не выявили коронавирус по прилете в Пекин

Мужская и женская команды прибыли в Китай во вторник утром

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус представителей сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина по прилете в Пекин на Олимпийские игры дали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Евгений Плехов.

Мужская и женская команды по прыжкам на лыжах прибыли в Китай во вторник утром.

"Все тесты отрицательные, с завтрашнего дня готовы приступить к тренировкам", - сообщил Плехов.

В состав олимпийской команды входят Евгений Климов, Данил Садреев, Роман Трофимов, Илья Маньков, Михаил Назаров, Ирина Аввакумов, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ирма Махиня.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Шорт-трекистка Просвирнова считает, что спортсменам не будет скучно в Олимпийской деревне
Также спортсменка сказала, что ей приятно восприниматься лидером сборной России
Шорт-трекистка Просвирнова считает, что спортсменам не будет скучно в Олимпийской деревне
Читать полностью