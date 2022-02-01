Вострикова: российские шорт-трекисты привыкли к "пузырю" на олимпийских объектах в Пекине

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России по шорт-треку привыкла к условиям так называемого пузыря на олимпийских объектах в Пекине. Такое мнение журналистам высказала шорт-трекистка Анна Вострикова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Из-за сложной эпидемиологической обстановки все олимпийские объекты находятся в "пузыре", за пределы которого выход не допускается.

"Условия в Олимпийской деревне отличные, все для нашего комфорта. Кондиционеры нормально работают, все регулируется. Мы привыкли к "пузырю", развлекаем себя сами настольными играми, есть комната отдыха, вчера ходили играть в настольный теннис, - сказала она. - Перед приездом сюда мы каждый день сдавали тесты, но выбора у нас нет. Стараюсь мыслить позитивно".

Вострикова прокомментировала качества льда на арене, где пройдут соревнования по шорт-треку и фигурному катанию. "Лед отличается от того, на котором мы тренировались. Невозможно сделать одинаковый лед, но мы привыкли, и все будет хорошо. Он ровный, но у фигуристов должна быть одинаковая консистенция, температура, и сказали, что за два часа его полностью перестроят под нас во время соревнований", - отметила она.

Спортсменка рассказала о своем настрое перед соревнованиями. "Я просто тренируюсь и хочу показать себя на максимуме. Волнение ни к чему хорошему не приведет. Медаль, конечно, хотелось бы, но я не настолько уверена в своих силах", - подчеркнула она.