Винер-Усманова вошла в состав рабочей группы по гармонизации спорта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова вошла в состав рабочей группы по гармонизации законодательства РФ о физкультуре и спорте и законодательства об образовании при комитете Госдумы по физкультуре и спорту. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Первое заседание рабочей группы под председательством члена комитета Романа Терюшкова пройдет 4 февраля. В экспертный состав на данном этапе вошли свыше 20 человек, в том числе президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В апреле 2021 года Госдумой был принят закон о внесении изменений в федеральные законы о физкультуре и спорте и об образовании в части гармонизации, согласно которому все спортивные учреждения получат статус образовательных с единой системой контроля, а все тренеры и тренеры-преподаватели получат статус педагогических работников. Он вступил в силу с 1 января 2022 года. Позднее министр спорта Олег Матыцин отметил, что из-за быстрого режима принятия закона возник ряд вопросов, связанных в том числе с лицензированием спортшкол.