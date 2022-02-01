Шорт-трекистка Просвирнова считает, что спортсменам не будет скучно в Олимпийской деревне

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Сборной России по шорт-треку есть чем заняться в Олимпийской деревне в Пекине в свободное от тренировок и соревнований время. Такое мнение журналистам высказала шорт-трекистка Софья Просвирнова.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Для 24-летней спортсменки это будет третья Олимпиада.

"Очень приятно, что на меня смотрят как на лидера, но я об этом вообще не думаю, стараюсь фокусироваться на забегах. Лед немного мягковат, но я думаю, что его поменяют к нашим соревнованиям", - сказала она.

"В Олимпийской деревне все отлично, чувствуется олимпийский дух. Есть чем заняться, присутствуют игровая комната и большая территория, где можно погулять. Что касается "пузыря" на Играх, то я могу сравнивать его с Кисловодском и Новогорском, и это самый интересный "пузырь", - подчеркнула Просвирнова.