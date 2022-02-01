Европейская лига плавания признала Колесниченко и Мальцева лучшими синхронистами 2021 года

ТАСС, 1 февраля. Россияне Светлана Колесниченко и Александр Мальцев признаны лучшим синхронистам 2021 года по версии Европейской лиги плавания (LEN). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Колесниченко по итогам опроса набрала 35,6% голосов, опередив соотечественницу Светлану Ромашину (33,9%). Замкнула тройку лучших украинка Марта Федина (28,8%). Мальцев набрал 66,7% голосов, второе место занял испанец Пау Рибес (22,8%).

В голосовании за лучшего пловца года россиянин Евгений Рылов занял второе место (22,6%), уступив британцу Адаму Пити (35,5%). Лучшей прыгуньей в воду признана немка Тина Пунцель (62,6%), россиянка Юлия Тимошинина стала третьей в голосовании (10,9%). В аналогичной номинации у мужчин награда досталась британцу Тому Дэйли (76,7%), россияне Евгений Кузнецов и Александр Бондарь заняли третье (9,4%) и четвертое (3,1%) места соответственно.

Колесниченко 28 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы. 26-летний Мальцев - четырехкратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы.