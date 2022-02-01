Олимпийский чемпион по шорт-треку Елистратов рассчитывает выступать до Игр 2026 года

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Современные методики тренировок, грамотный подход к восстановлению и наука могут помочь продлить карьеру в профессиональном спорте. Такое мнение журналистам высказал олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов.

Елистратову 31 год, Олимпиада в Пекине станет для него четвертой.

"Загадывать не хотелось бы, но это непростой вопрос. Конечно, мне бы хотелось продолжить карьеру дальше, но это слишком далекая мечта. Есть много факторов, от которых все будет зависеть. Хотел бы выступать до Милана (Олимпиады 2026 года - прим. ТАСС), если была бы такая возможность", - сказал он.

"Мне кажется, благодаря более правильным тренировкам, восстановлению, науке можно продлевать свою жизнь в профессиональном спорте. Все зависит от многих факторов, не хотелось бы загадывать. Плюс как пройдут эти Олимпийские игры. Мотивация есть, спасибо семье, супруге, родителям, родителям супруги, тренеру", - добавил он.