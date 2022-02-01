"Я с тобой". Как китайский журналист болеет за российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Фигуристы российской сборной уже прилетели в Пекин, добрались и разместились в Олимпийской деревне, сдали тесты на коронавирус и ждут результатов, чтобы выйти на тренировки на олимпийский лед. 31 января пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что перед вылетом вся команда успешно прошла тестирование на коронавирус.

Российские болельщики и специалисты в преддверии первых стартов ломают головы, кто же выступит в командном турнире. Вопрос действительно важный, ведь благодаря формату турнира, который впервые был представлен на Олимпиаде в Сочи, у фигуристов появился еще один шанс на олимпийскую медаль. А с учетом результатов россиян на последних двух Олимпиадах - золото в 2014 году в Сочи и серебро 2018 года в Пхёнчхане - перспектива стать олимпийским чемпионом или призером уже до личных соревнований вполне осязаема.

Китайские болельщики, вне всяких сомнений, также желают успеха своим фигуристам на домашней Олимпиаде. И хотя правила не позволяют пообщаться с обычными поклонниками спорта Поднебесной из-за формата строгого антиковидного "пузыря", убедиться в этом сполна можно лишь по одной тренировке. Волонтеры, многочисленные журналисты, представители команд и уборщики - здесь каждый занят своим делом, но как только надо льдом Capital Indoor Stadium звучит музыка из фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" (под нее в короткой программе выступает двукратный бронзовый призер чемпионатов мира китаец Боян Цзин), все застывают на месте и все внимание обращают на лед. 24-летний фигурист остановился в шаге от пьедестала почета Олимпиады в Пхёнчхане, став четвертым, и сейчас его соотечественники вправе рассчитывать как минимум на медаль.

Среди зрителей выделяется молодой китайский журналист в худи мятного цвета с надписью "Я с тобой". Представляется: "Ян Вэйюй". На вопрос, почему надпись на русском и что она означает, Ян Вэйюй на прекрасном английском рассказал: "Я поклонник Евгении Медведевой, никто не катается так, как она, она удивительная. Ее "Анна Каренина" (произвольная программа на Олимпиаде-2018 - прим. ТАСС) не забывается".

Россия - сильнейшая команда

Ян Вэйюй знает, что Евгения Медведева уже давно не соревнуется: "Я в курсе, она будет комментатором, я слежу за информацией". Позже с гордостью показывает свой аккаунт в Instagram: "Это давнишнее фото Медведевой, фотография со "Скейт Америка", 2015 год, а это "Скейт Канада", 2016-й. Так, а вот это Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Полина Цурская, Серафима Саханович, Сергей Дудаков, Саша Бойкова, Дмитрий Козловский, это тоже "Скейт Канада", это Женя в 2019 году. Вот тоже Женя, а я сижу там сзади на зрительском кресле, а это 2018 год, ее выступление на Олимпиаде".