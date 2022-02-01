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Олимпиада-2022 в Пекине

В Петербурге в день открытия Игр в Пекине запустят традиционный "олимпийский трамвай"

Впервые "олимпийский трамвай" запустили в 2004 году - во время открытия Игр в Афинах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Традиционный "олимпийский трамвай" в поддержку олимпийской сборной России запустят в Петербурге 4 февраля - в день открытия Игр в Пекине. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь

"Конечно, как же без трамвая? Встречаемся 4 февраля в 9:45 мск на Садовой, 50 и запускаем "олимпийский трамвай", который традиционно двинется в сторону Петропавловской крепости, - сказал Шантырь. - И выстрел из пушки (установленной на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости прим. ТАСС) будет в этот день (12:00 мск) в честь нашей олимпийской сборной, в ее поддержку".

Впервые "олимпийский трамвай" запустили в 2004 году - во время открытия Игр в Афинах. И с тех пор он запускался в дни последующих Олимпиад.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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