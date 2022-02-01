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Олимпиада-2022 в Пекине

Хоккеист олимпийской сборной Швейцарии Марти заразился коронавирусом

Товарищеский матч между швейцарцами и канадцами, назначенный на вторник, отменен

ТАСС, 1 февраля. Тест на коронавирус швейцарского хоккеиста Кристиана Марти дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Спортсмен покинул тренировочный лагерь. Также Сборная Швейцарии отменила товарищеский матч против канадцев, который должен был стать последним в рамках подготовки к Олимпийским играм. Встреча была запланировала на вторник.

Марти 28 лет, он выступает за швейцарский клуб "Цюрих". В 2015 году хоккеист подписал контракт новичка с клубом национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Сезон-2015/16 провел в фарм-клубах, в 29 играх Марти сделал одну результативную передачу.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Олимпийский хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная Швейцарии на групповом этапе сыграет с командами России (9 февраля), Чехии (11 февраля) и Дании (12 февраля).

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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