Елистратов заявил, что у него нет проблем в общении с украинским шорт-трекистом Гандеем

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и чемпион мира по шорт-треку Семен Елистратов не имеет никаких проблем в общении с украинским спортсменом Олегом Гандеем. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам страны на Олимпиаде в Пекине запрещено находиться рядом с россиянами и флагом Олимпийского комитета России, под которым они будут выступать. Во вторник Елистратов и Гандей вместе тренировались на олимпийской арене.

"С Олегом Гандеем я достаточно долго знаком, мы периодически вместе тренируемся, то есть у нас очень близкие дружеские отношения, проблем в общении не возникает с его стороны, - рассказал Елистратов. - Он сам говорит: "Сэм, не обращай внимания, это политика, мы братские люди, у меня много родственников в России". У меня много родственников на Украине. Может быть, я и не прав, но мне кажется, что мы братский народ, у нас одна кровь".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.