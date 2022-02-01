{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Елистратов заявил, что у него нет проблем в общении с украинским шорт-трекистом Гандеем

Во вторник спортсмены вместе тренировались на олимпийской трассе в Пекине
Семен Елистратов и Олег Гандей Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Семен Елистратов и Олег Гандей
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион и чемпион мира по шорт-треку Семен Елистратов не имеет никаких проблем в общении с украинским спортсменом Олегом Гандеем. Об этом он рассказал журналистам.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменам страны на Олимпиаде в Пекине запрещено находиться рядом с россиянами и флагом Олимпийского комитета России, под которым они будут выступать. Во вторник Елистратов и Гандей вместе тренировались на олимпийской арене.

"С Олегом Гандеем я достаточно долго знаком, мы периодически вместе тренируемся, то есть у нас очень близкие дружеские отношения, проблем в общении не возникает с его стороны, - рассказал Елистратов. - Он сам говорит: "Сэм, не обращай внимания, это политика, мы братские люди, у меня много родственников в России". У меня много родственников на Украине. Может быть, я и не прав, но мне кажется, что мы братский народ, у нас одна кровь".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
Чудинов: санная трасса в Пекине сейчас таит в себе меньше сюрпризов, чем было осенью
Российские саночники во вторник провели первые тренировочные заезды после прибытия на Олимпиаду
Читать полностью