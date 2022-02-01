Гимнаст Далалоян тренируется шесть дней в неделю и готовится к чемпионату России в Казани

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян тренируется шесть дней в неделю в гимнастическом зале "Динамо" в Москве и готовит новые комбинации, которые планирует показать на апрельском чемпионате России в Казани. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Калинин.

В минувшее воскресенье Далалоян написал в Instagram, что хотел бы проводить больше времени с семьей. Спустя два часа в своем следующем сообщении гимнаст пояснил, что не собирается завершать карьеру в спорте.

"Мы продолжаем тренироваться на гимнастической базе "Динамо", которая находится недалеко от метро "Сокол", все у нас нормально, - заметил Калинин. - Шесть дней из семи мы тренируемся, четыре дня - по две тренировки. Режим практически совпадает с тем, что есть на базе сборной "Озеро Круглое".

Тренер объяснил, почему его спортсмен написал в воскресенье пост о приоритете семьи. "Просто вначале была договоренность, что Артур может уезжать с базы домой на ночь, но в последний момент на это был наложен запрет из-за сложной ситуации с коронавирусом. Вот человек и написал", - сказал Калинин.

"Следующий сбор национальной команды начнется 20 февраля, и Артур планирует принять в нем участие. Начнется подготовка к чемпионату России, спортсмен готовит к этому старту новые комбинации", - заключил тренер.

Мужской чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 11 по 17 апреля.