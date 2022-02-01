Шорт-трекист Елистратов рассказал, на каких дистанциях он готовится выступить на Олимпиаде

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года и чемпион мира 2015 года шорт-трекист Семен Елистратов точно выступит на Играх в Пекине на дистанциях 1 000 и 1 500 метров. Об этом он рассказал журналистам.

Спортсмен выигрывал чемпионат мира и бронзу Олимпийских игр на дистанции 1 500 м.

"Я не уверен, что побегу 500 м, но точно стартую на 1 500 и 1 000. Скажу искренне: мне очень хочется показать результат, хочу сделать все возможное и невозможное. Будет больше борьба психологий - это другие соревнования, давление со стороны прессы, болельщиков. Психология решит очень многое", - сказал Елистратов.

Олимпийские соревнования по шорт-треку пройдут с 5 по 16 февраля.