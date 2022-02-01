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Олимпиада-2022 в Пекине

Шорт-трекист Елистратов рассказал, на каких дистанциях он готовится выступить на Олимпиаде

Олимпийские соревнования по шорт-треку пройдут с 5 по 16 февраля
Семен Елистратов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Семен Елистратов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года и чемпион мира 2015 года шорт-трекист Семен Елистратов точно выступит на Играх в Пекине на дистанциях 1 000 и 1 500 метров. Об этом он рассказал журналистам.

Спортсмен выигрывал чемпионат мира и бронзу Олимпийских игр на дистанции 1 500 м.

"Я не уверен, что побегу 500 м, но точно стартую на 1 500 и 1 000. Скажу искренне: мне очень хочется показать результат, хочу сделать все возможное и невозможное. Будет больше борьба психологий - это другие соревнования, давление со стороны прессы, болельщиков. Психология решит очень многое", - сказал Елистратов.

Олимпийские соревнования по шорт-треку пройдут с 5 по 16 февраля.

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Елистратов, Семен АндреевичОлимпиада-2022 в Пекине
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