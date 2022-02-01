Шимбуев: российские могулисты на тренировках перед Олимпиадой вышли на плановые показатели

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 1 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты, выступающие в дисциплине "могул", на тренировках отработали соревновательную программу и вышли на плановые показатели, необходимые для участия в Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Николай Шимбуев.

"У нас стояли задачи быстрого привыкания [к трассе]. На второй тренировке мы отработали соревновательную программу. Сегодня третий день, мы вышли на плановые показатели, которые необходимы для участия в Олимпийских играх", - сказал собеседник агентства.

По его словам, олимпийские объекты, на которых проходят соревнования по могулу, практически ничем не отличаются друг от друга. "Склоны примерно одинаковые. Просто нужно привыкнуть к буграм и к трамплинам, потому что у трамплинов есть "коридоры" по параметрам", - добавил Шимбуев.

В состав российской олимпийской сборной по фристайлу в дисциплине "могул" вошли Никита Андреев, Никита Новицкий, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Анастасия Смирнова, Полина Чудинова. Соревнования могулистов будут проходить в снежном парке Гентин, они начнутся 3 февраля с квалификационного заезда у женщин.