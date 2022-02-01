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Футбол в России

РФС готов помочь новому тренеру сборной Польши в получении российской визы

Наставник польской команды, назначенный на этот пост 31 января, выразил желание посетить несколько матчей чемпионата России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) готов содействовать новому главному тренеру сборной Польши Чеславу Михневичу в получении российской визы и билетов на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Михневич стал главным тренером сборной Польши 31 января, сменив на этом посту португальца Паулу Соузу, который расторг контракт с Польским футбольным союзом (PZPN) в декабре прошлого года. Польская команда является соперником сборной России по полуфиналу стыкового турнира за выход на чемпионат мира в Катаре. Встреча между сборными России и Польши пройдет 24 марта в Москве на стадионе "Лужники", победитель матча 29 марта сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре Швеция - Чехия. После назначения на новый пост Михневич заявил о планах посетить три матча чемпионата России в конце февраля.

"По состоянию на сегодняшний день РФС не получал писем от PZPN с просьбой содействовать в приеме нового главного тренера сборной Польши. Как только подобное обращение будет получено, РФС окажет содействие в получении визы и билетов на матчи, которые хочет посетить тренер. Это стандартная процедура, которая действует в подобных случаях" - сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Последним местом работы Михневича была польская "Легия", которая под его руководством стала чемпионом национального первенства в сезоне-2020/21, "Легия" выступала в одной группе с московским "Спартаком" в текущем сезона Лиги Европы. В конце октября Михневич был отправлен в отставку, на тот момент клуб из Варшавы занимал 15-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

Михневичу 51 год, он возглавлял также польские "Лех", "Заглембе", "Арка Гдыня", "Видзев", "Ягеллонию", "Полонию", "Подбескидзе", "Погонь", "Термалицу" и молодежную сборную Польши. Будучи главным тренером "Леха", Михневич стал победителем национальных кубка и суперкубка, вместе с "Заглембе" он выиграл чемпионат и суперкубок страны.

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