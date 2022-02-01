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У российских фигуристов не выявили коронавирус по прилете в Пекин на Олимпийские игры

Спортсмены прибыли в столицу Китая во вторник

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Тесты на коронавирус представителей сборной России по фигурному катанию по прилете в Пекин на Олимпийские игры показали отрицательный результат. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Российские фигуристы прилетели в Пекин для участия в Олимпийских играх во вторник, спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 12:20 по местному времени (7:20 мск). Александра Степанова и Иван Букин прилетят в Пекин позже рейсом из Москвы.

"Все тесты наших фигуристов отрицательные, завтра можем приступить к тренировкам", - сказал Коган.

В мужском одиночном катании Россию на Олимпийских играх представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко, в женском одиночном катании - Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, в парном катании - Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Степанова и Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Ранее из состава по причине заражения коронавирусом был выведен Михаил Коляда, его заменил Семененко.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Теги
Фигурное катаниеОлимпиада-2022 в Пекине
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