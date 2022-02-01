Самедов: футболист Хендрикс не подошел "Спартаку", поэтому клуб нашел ему замену

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нидерландский полузащитник Йоррит Хендрикс не подошел московскому "Спартак" по игровым качествам, поэтому клуб нашел другого футболиста на эту позицию. Такое мнение ТАСС высказал чемпион России в составе "Спартака" Александр Самедов.

26 января "Спартак" объявил о переходе Хендрикса на правах аренды в нидерландский "Фейенорд" до конца сезона-2022/23. В понедельник красно-белые арендовали люксембургского полузащитника швейцарского клуба "Янг Бойз" Кристофера Мартинса до конца текущего сезона. Ранее аргентинский нападающий Эсекьель Понсе на правах аренды перешел из "Спартака" в испанский "Эльче". 21 декабря 2021 года красно-белые подписали контракт с форвардом сборной Ямайки Шамаром Николсоном.

"Насколько ожидаемым был уход Хендрикса и Понсе? Они меньше всего использовались. Хендрикс мало играл, Понсе долгое время был травмирован, насколько я помню. Плюс "Спартак" взял на эту позицию Николсона, они нашли также опорника. Видимо, Хендрикс по игровым качествам не подошел", - сказал Самедов.

"Видимо, нашли для них варианты, выбор пал на этих футболистов. Укрепил ли слабые места "Спартак"? Время покажет, вместо одного опорника пришел другой, такая же ситуация с нападающими. Время покажет, усилились ли они или нет", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" после 18 туров набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги.