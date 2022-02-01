Олимпийский комитет России собрал для спортсменов печенья с посланиями от болельщиков

ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) завершил сбор пожеланий, вложенных в песочные печенья, от болельщиков для спортсменов, которые примут участие в Играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в службе информации ОКР.

Как китайский журналист болеет за российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

"Я с тобой". Как китайский журналист болеет за российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине

1 февраля в Китае отмечается Новый год по восточному календарю. Песочные печенья с вложенными в них пожеланиями и напутствиями - один из неизменных атрибутов этого праздника.

"Несколько недель назад в официальных аккаунтах ОКР в социальных сетях мы призвали наших подписчиков присылать свои пожелания команде ОКР, а именно тем, кому сейчас предстоит защищать честь страны на Олимпийских играх, - говорится в сообщении. - Наша задумка получила очень живой отклик. По итогам были отобраны самые яркие и теплые послания, каждое из них персонализировано - содержит имя или никнейм автора - и в случайном порядке помещено в одно из печений. Сладость смогут попробовать абсолютно все спортсмены и тренеры команды ОКР, проживающие в Олимпийских деревнях Пекина, Яньцина и Чжанцзякоу".

"Ссылки на аккаунты авторов пожеланий дадут возможность олимпийцам ответить словами благодарности лично. Первыми записки прочитали представители конькобежного и санного спорта. Видео и фото с их реакцией можно посмотреть в официальных аккаунтах ОКР в социальных сетях", - добавили в службе информации.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.