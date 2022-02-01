Сборная Южной Кореи отобралась на чемпионат мира по футболу

ТАСС, 1 февраля. Сборная Южной Кореи со счетом 2:0 обыграла команду Сирии в матче восьмого тура третьего этапа азиатской зоны отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Сборная Южной Кореи набрала 20 очков после восьми матчей и занимает первое место в таблице группы A, сирийцы располагаются на последней, шестой строчке с двумя очками. Команда Южной Кореи гарантировала себе попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Южнокорейские футболисты в 10-й раз подряд сыграют на чемпионате мира. Лучшим достижением команды на мировых первенствах является четвертое место на турнире 2002 года, который проходил в Японии и Южной Корее.

Ранее на чемпионат мира в Катаре квалифицировались сборные Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Ирана, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии и Швейцарии. Сборная Катара примет участие в турнире на правах хозяина соревнований.