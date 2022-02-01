Нападающий футбольного клуба ЦСКА Чалов перешел на правах аренды в швейцарский "Базель"

ТАСС, 1 февраля. Российский нападающий ЦСКА Федор Чалов проведет остаток текущего сезона в аренде в швейцарском футбольном клубе "Базель". Об этом сообщает пресс-служба швейцарской команды.

В основной команде ЦСКА Чалов выступает с 2017 года, за это время он провел 179 игр, забив 49 голов и отдав 33 результативные передачи. В составе армейцев Чалов стал лучшим бомбардиром национального первенства в сезоне-2018/19 (15 мячей) и выиграл суперкубок страны в 2018 году. За сборную России футболист провел три игры, не отметившись результативными действиями.

"Базель" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 36 очками после 19 матчей. В следующем матче команда примет "Сьон", встреча пройдет 6 февраля. Также "Базель" пробился в 1/8 финала Лиги конференций, заняв первое место в группе H с 14 очками. Соперник команды определится по итогам раунда плей-офф.