На Олимпиаду в Пекин прибыли 235 представителей сборной России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Делегацию сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине представляют 235 человек по состоянию на вторник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

1 февраля прошло заседание оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в Олимпийских играх 2022 года, которое провел руководитель штаба. заместитель министра спорта Алексей Морозов. В состав оперштаба входят представители Минспорта, Олимпийского комитета России, Министерства здравоохранения, Министерства иностранных дел, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального медико-биологического агентства, федерального государственного бюджетного учреждения "Центр спортивной подготовки сборных команд России".

Сообщается, что по состоянию на вторник в Пекин прибыли 235 представителей российской делегации. В их числе женская сборная по хоккею, сборные по биатлону, конькобежному спорту, шорт-треку, санному спорту, бобслею, скелетону, прыжкам на лыжах с трамплина и фигурному катанию.

Заключительный этап подготовки проводят 214 членов сборной (в том числе 128 спортсменов). Из них 180 человек находятся на сборах в России, 34 - за рубежом.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Россия будет представлена во всех видах спорта. Всего спортсмены разыграют 109 комплектов медалей.