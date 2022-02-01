Сборные России и Украины по мини-футболу встретятся впервые за 14 лет

Матч между сборными России и Украины по мини-футболу пройдет 4 февраля в Амстердаме. На крупных турнирах эти команды не встречались с 2007 года. Тогда россияне одержали победу со счетом 4:1 на групповом этапе чемпионата Европы; за два года до этого сильнее были украинцы - 2:1. В 1996 году сборные провели два матча, которые завершились победами команды России. Игра на групповом этапе чемпионата Европы и матч за третье место на чемпионате мира завершились с одинаковым счетом - 3:2 в пользу россиян.

ТАСС, 1 февраля. Матч 1/2 финала чемпионата Европы 2022 года в Нидерландах между сборными России и Украины по мини-футболу станет первой игрой между командами за 14 лет. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с июля 2014 года разводит сборные России и Украины, а также клубы, представляющие эти страны, на групповых этапах своих турниров.

Последний на данный момент матч между мини-футбольными сборными России и Украины датирован 28 января 2008 года. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой российской команды со счетом 2:1. Если учитывать товарищеские матчи и игры на любых международных турнирах, россияне и украинцы провели 11 встреч - девять из них завершились в пользу сборной России, в двух победа осталась за украинской командой.

В "большом" футболе сборные России и Украины последний раз пересеклись в отборе к чемпионату Европы 2000 года. Встреча в Киеве в 1998 году завершилась поражением россиян со счетом 2:3. В 1999-м сборные России и Украины в Москве сыграли вничью (1:1) - из-за этого результата российская команда не смогла попасть на европейское первенство, которое прошло в Бельгии и Нидерландах.

На клубном уровне в турнирах под эгидой УЕФА команды из России и Украины не встречались с 2011 года. В сезоне-2011/12 казанский "Рубин" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов дважды обыграл киевское "Динамо" (2:0 - на выезде, 2:1 - дома). В том же сезоне петербургский "Зенит" сыграл вничью (2:2) и обыграл (1:0) донецкий "Шахтер".

В общей сложности российские клубы провели против команд из Украины 21 матч в турнирах под эгидой УЕФА. 12 из них завершились победами российских команд, две встречи завершились вничью, еще в семи играх сильнее были коллективы из Украины.

История встреч в пляжном футболе

Сборные России и Украины по пляжному футболу провели четыре матча, все они завершились победами россиян. В последний раз команды встречались в 2019 году на Европейских играх, которые прошли в Минске, - та игра завершилась со счетом 5:1. В том же году на Всемирных пляжных играх в американском Сан-Диего была зафиксирована победа со счетом 7:2. В 2017 и 2018 годах в суперфинале Евролиги россияне обыграли украинцев со счетом 4:3 и 6:0 соответственно.

В 2021 году пути сборных России и Украины могли пересечься на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве. Украинцы не поехали на мировое первенство после рекомендаций Министерства спорта и молодежи Украины, соответствующее решение было коллегиально принято Украинской ассоциацией футбола и Ассоциацией пляжного футбола Украины. Место украинской сборной на турнире заняла команда Швейцарии, которая в итоге стала бронзовым призером. Первое место на чемпионате мира заняла российская команда, которая в финале обыграла сборную Японии (5:2).