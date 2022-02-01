Футболист Чалов объяснил переход в "Базель" желанием получать больше игрового времени

Во вторник швейцарский футбольный клуб "Базель" объявил об аренде нападающего Чалова до конца сезона-2021/22.

"Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более, что впереди у "Базеля" еще много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций", - сказал футболист.

Чалову 23 года. В основной команде ЦСКА он выступает с 2017 года и за это время провел 179 игр, забив 49 голов и отдав 33 результативные передачи. В составе армейцев Чалов стал лучшим бомбардиром национального первенства в сезоне-2018/19 (15 мячей) и выиграл суперкубок страны в 2018 году. За сборную России футболист провел три игры, не отметившись результативными действиями.

"Базель" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 36 очками после 19 матчей. В следующем матче команда примет "Сьон", встреча пройдет 6 февраля. Также "Базель" пробился в 1/8 финала Лиги конференций, заняв второе место в группе Н с 14 очками. Соперник команды определится по итогам раунда плей-офф.