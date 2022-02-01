Третьяк заявил, что российские хоккеисты обязаны снова завоевать золотые медали Олимпиады

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сборная России на Олимпийских играх в Пекине обязана снова стать победителем мужского хоккейного турнира. Такое мнение высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Третьяк провел онлайн-встречу с российскими хоккеистами накануне вылета в Пекин.

"Мы содержательно побеседовали с командой, я озвучил сборной свое напутствие на Олимпиаду, - сказал Третьяк. - Поддержал спортсменов, подчеркнул, что попасть в состав участников главного хоккейного турнира планеты - огромная честь. Все хоккеисты нашей сборной - большие мастера, игроки элитного уровня, им по силам добиться самых высоких результатов, на игроках, и особенно на тренерах, лежит очень большая ответственность. Команда едет в Пекин в статусе действующего олимпийского чемпиона, сборная обязана защитить титул, других задач быть не может".

"Я пожелал, чтобы каждая игра складывалась как можно лучше, чтобы по ходу турнира все обошлись без болезней и травм. Чтобы достичь побед на международном уровне, требуется очень большая работа. Не сомневаюсь в том, что самоотдача игроков будет на высшем уровне. Они прекрасно понимают, что следить за их выступлениями на Олимпиаде будет вся огромная страна", - добавил президент ФХР.

Мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля. На предварительном этапе россияне сыграют в группе B с командами Швейцарии, Дании и Чехии. Сборная России выиграла золотые медали Олимпийских игр в 2018 году.