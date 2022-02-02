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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" обыграл "Басконию" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 90:82 в пользу российского клуба

ТАСС, 2 февраля. Петербургский "Зенит" со счетом 90:82 обыграл испанскую "Басконию" в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Билли Бэрон, набравший 24 очка. У "Басконии" 16 очков набрал Уэйд Болдуин.

"Зенит" занимает четвертое место турнирной таблицы Евролиги, в 21 матче команда одержала 14 побед и потерпела семь поражений. "Баскония" идет на 15-м месте, у команды семь побед при 15 поражениях.

В следующем матче "Зенит" на выезде сыграет с испанским "Реалом" 4 февраля. "Баскония" в тот же день дома встретится с греческим "Олимпиакосом".

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