Уругвайские футболисты разгромили венесуэльцев в матче отбора на чемпионат мира

ТАСС, 2 февраля. Сборная Уругвая по футболу со счетом 4:1 обыграла команду Венесуэлы в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

В составе победителей голы забили Родриго Бентанкур (1-я минута), Джорджиан де Арраскаэта (23), Эдинсон Кавани (45+1), Луис Суарес (53). У венесуэльцев отличился Джозеф Мартинес (65).

По итогам южноамериканского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят четыре лучшие команды, сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителями других конфедераций. Первое место в турнирной таблице занимают бразильцы, набравшие 36 очков в 14 играх. Вторыми идут аргентинцы (32 очка; 14 игр), третьими - эквадорцы (24; 15), четвертыми - уругвайцы (22; 16), далее следуют перуанцы (20; 15), чилийцы (19; 16), колумбийцы (17; 15), боливийцы (16; 15), парагвайцы (13; 15) и венесуэльцы (10; 16). Сборные Бразилии и Аргентины уже обеспечили себе участие в финальной части чемпионата мира.

Следующий матч отборочного этапа сборная Уругвая проведет 24 марта против перуанцев. Команда Венесуэлы в тот же день сыграет с аргентинцами.