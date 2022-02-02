Банька: метод забора пятен сухой крови усилит борьбу с допингом на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Метод тестирования пятен сухой крови облегчит работу офицеров допингового контроля на Олимпиаде в Пекине и уменьшит вмешательство в организм спортсменов при заборе пробы, а также предоставит ряд других преимуществ. Об этом на пресс-конференции заявил президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька.

Метод "сухой крови" заключается в том, что собранный биоматериал помещается на специальную бумагу, после чего он высушивается. Полученный образец позволяет применять новые возможности для скрининга на запрещенные вещества, его проще хранить и транспортировать по сравнению с жидкой кровью.

"Эти игры очень важны, поскольку новый метод тестирования будет и дальше внедряться - анализ сухих пятен крови. Этот метод - многообещающее развитие для антидопингового движения. У него есть несколько преимуществ над обычными методами забора проб", - сказал Банька.

"Забор только одного пятна крови на образец облегчит работу для офицеров допингового контроля, это будет меньшим вмешательством в организм спортсменов, также станет легче транспортировка и хранение образцов, что предоставит дополнительные преимущества", - пояснил он.

Президент WADA добавил, что на Играх в Пекине агентство ожидает увидеть, насколько хорошо этот метод работает при настолько больших объемах работы по тестированию.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Процедура тестирования пятен сухой крови впервые будет полноценно использоваться на Играх.