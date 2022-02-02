Банька: WADA делает все для уверенности в сильной антидопинговой системе в России

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предпринимает меры для уверенности в том, что в России будет работать сильная антидопинговая система. Об этом журналистам рассказал президент WADA Витольд Банька.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года поддержал иск WADA, которое ранее признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу. Таким образом, сборные России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступают без флага и гимна.

"Что касается России, то об этой теме мы говорим уже больше года после решения CAS, обсуждая то, как должна выглядеть форма спортсменов, обсуждая нейтральный статус. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы РУСАДА следовало нашим правилам в соответствии с программой соответствия кодексу, это наша обязанность. Мы находимся в контакте с РУСАДА, процесс продолжается, мы делаем все, чтобы быть уверенными в том, что в России будет сильная антидопинговая система", - сказал Банька.