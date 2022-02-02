"Рейнджерс" обыграли "Флориду" в матче НХЛ. Панарин набрал три очка

ТАСС, 2 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:2 обыграл "Флориду" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Рейнджерс" отличились Мика Зибанежад (1-я минута), Алексис Лафренье (24), Крис Крайдер (38, 55), российский форвард Артемий Панарин (60, в пустые ворота). У "Флориды" шайбы забросили Энтони Дюклер (11) и Сэм Рейнхарт (23).

Панарин также отметился двумя результативными пасами, на его счету 52 очка (13 голов + 39 передач) в 42 матчах сезона. Российский вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 34 броска.

"Рейнджерс" занимают второе место в таблице Столичного дивизиона, набрав 64 очка в 47 матчах, "Флорида" идет первой в Атлантическом дивизионе (69 очков за 47 игр). Следующую встречу клуб из Нью-Йорка проведет 16 февраля дома против "Бостона", "Флорида" 17 февраля сыграет на выезде с "Каролиной".