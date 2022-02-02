Чишкала: игроки сборной России по мини-футболу не испытывают вражды к украинской команде

Во вторник россияне в четвертьфинале европейского первенства обыграли команду Грузии со счетом 3:1. В полуфинале сборная России встретится с командой Украины, обыгравшей в понедельник казахстанцев (5:3). Встреча пройдет 4 февраля в Амстердаме.

"Дружеских отношений с игроками сборной Украины у меня нет, но мы общаемся с ребятами, то есть у нас нет никакой вражды, - сказал Чишкала. - Мы общаемся, видимся в гостинице, абсолютно в человеческом режиме здороваемся друг с другом. То есть нет никаких недопониманий, думаю, что это самое важное".

"Это не будет принципиальным противостоянием. В первую очередь перед нами стоит задача выиграть чемпионат Европы. Поэтому абсолютно не важно, кто будет соперником, мы решаем свои задачи. Может быть, многим и хотелось думать, что сейчас будут акцентировать внимание на этом, но я предпочитаю отходить от этого", - добавил Чишкала.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах. Турнир завершится 6 февраля. Действующим чемпионом является сборная Португалии.