Фигурист Коляда приступил к тренировкам после отрицательного теста на коронавирус

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда, который был заменен на Евгения Семененко в составе национальной команды на Олимпийские игры в Пекине, приступил к тренировкам после отрицательного результата теста на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Алексей Мишин.

Ковид не пустил фигуриста Коляду на Олимпиаду

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Результат теста на коронавирус Коляды дал положительный результат перед вылетом фигуриста в Красноярск на сбор.

"Михаил Коляда получил отрицательный результат теста, он вернулся к тренировкам. К какому старту готовится? Ко всей своей дальнейшей жизни", - сказал Мишин.

Коляде 26 лет, он является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира (2018) и трехкратным чемпионом России (2017, 2018, 2021).